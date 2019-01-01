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تركيا تطالب إسرائيل واليونان باحترام حدودها البحرية

الثلاثاء 16 مارس 2021 03:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تطالب إسرائيل واليونان باحترام حدودها البحرية



انقرة /سما/

نقلت وكالة "الأناضول" التركية عن مصادر دبلوماسية قولها: إن تركيا أرسلت أمس الاثنين مذكرات احتجاج تطالب فيها إسرائيل واليونان والاتحاد الأوروبي باحترام حدودها المائية الاقتصادية، وطلبت إذنًا بالعمل في تلك المنطقة.
 
وبحسب الوكالة، فإن الحديث يدور عن طلب هام، حيث أن مسار مشروع الكوابل البحرية شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يهدف لربط شبكات الكهرباء من إسرائيل إلى قبرص ومن ثم إلى اليونان بدعم أوروبي، يمر من المنطقة المائية المتنازع عليها بين تركيا واليونان.
 
وكانت إسرائيل واليونان وقبرص وقعت في 8 مارس/ آذار الحالي مذكرة تفاهم لتنفيذ المشروع.
 
وأشارت الوكالة إلى أن قضيتَي الخلاف المركزيتَين بين أنقرة وأثينا هي قضية الجرف القاري شرقي المتوسط التابع لتركيا، الذي يتأثر من كثرة الجزر اليونانية في بحر ايجة وشرقها خاصة كاستيلوريزو، وأيضًا اتفاق الحدود البحرية الموقع بين تركيا وليبيا في 27 تشرين أول/ ديسمبر 2019.
 
في ذلك الوقت وقع أردوغان اتفاقًا مع حكومة الوفاق في طرابلس، وبموجبها سيكون هناك حدود بحرية بين البلدين.
 
يُشار إلى أن اليونان لا تعترف بالاتفاق بين تركيا وليبيا، معتبرة أن المنطقة البحرية بين البلدين تابعة لها.

#تركيا #اسرائيل #اليونان #الحدود البحرية

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