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اعتقال امرأة أمريكية بعد 23 عاما من العثور على ابنها ميتا في القمامة

الثلاثاء 16 مارس 2021 02:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اعتقال امرأة أمريكية بعد 23 عاما من العثور على ابنها ميتا في القمامة



وكالات / سما /

أعلنت السلطات في ولاية سياتل الأمريكية عن اعتقال امرأة الأسبوع الماضي، بعد أن أثبتت أدلة الحمض النووي أنها والدة رضيع عثر عليه ميتا في سلة مهملات منذ أكثر من 23 عاما.

وقالت شرطة سياتل إن المحققين استخدموا معلومات من موقع "علم الأنساب العام" لاتهام المرأة البالغة من العمر 50 عامًا بقتل ابنها المولود عام 1997، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

و​تم اكتشاف الطفل في نوفمبر 1997 في سلة مهملات في متجر صغير يعمل على مدار 24 ساعة في ليك سيتي، حسبما ذكرت الصحيفة.

وتم إدخال دليل الحمض النووي الذي تم العثور عليه في مكان الحادث في قاعدة بيانات مختبر الجريمة في ولاية واشنطن، ولكن لم يتم العثور على تطابق.

وبدأ المحققون بإعادة التحقيق في القضية عام 2018، واستعانوا بالتقنيات الحديثة في اختبار الحمض النووي، وتوصلوا إلى أن الأم تملك حمضا نوويا مشابها لحمض الطفل.

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