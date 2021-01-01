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أوباميانج الغاضب يهدد آرسنال .. تعرف على السبب

الثلاثاء 16 مارس 2021 02:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج الغاضب يهدد آرسنال .. تعرف على السبب



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “الديلي ميل” الإنجليزية أن الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم، جناح وقائد فريق آرسنال الإنجليزي غاضب بشكل كبير وألمح بتهديد للرحيل عن الفريق بسبب ما حدي في مباراة ديربي شمال لندن يوم الأحد الماضي.

وكشفت صحيفة “الديلي ميل” أن عقوبة بيير إيمريك أوباميانج جاءت بسبب تأخره على حافلة الفريق قبل التوجه إلى ملعب المباراة لذلك تم معاقبته من قبل مايكل أرتيتا”.

وحقق فريق آرسنال بقيادة المدرب الإسباني الشاب مايكل أرتيتا فوزاً ثميناً وغالياً على حساب جاره اللدود توتنهزم في مباراة ديربي شمال لندن بنتيجة هدفين مقابل هدف أمس ضمن قمة مباريات الجولة الثامنة والعشرون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت تشكيلة آرسنال الرسمية الأساسية استبعاد المهاجم الجابوني وقائد الفريق بيير إيمريك أوباميانج ووضعه على دكة البدلاء في مباراة مهمة للغاية.

وأفصح المدرب الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لنادي آرسنال قبل عن أسباب قراره بالإبقاء على أوباميانج بديلاً في مباراة ديربي شمال لندن ضد توتنهام ولكن دون الدخول في تفاصيل.

وأكد آرسنال في بيان رسمي يوم المباراة أن المدرب الإسباني مايكل أرتيتا قرر الابقاء على أوباميانج بديلاً في مباراة ديربي شمال لندن ضد توتنهام لأسباب تأديبية.

#أوباميانج #آرسنال

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