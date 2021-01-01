  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر تحنط سمكة نابليون للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تحنط سمكة نابليون للمرة الثانية بعد أكثر من 200 عام



القاهرة / سما /

قام فريق من معهد علوم البحار في مصر بتحنيط سمكة نابليون النادرة والتي عثر عليها في أحد محال الأسماك بالبحر الأحمر.

وقال مدير متحف علوم البحار بمدينة الغردقة محمود عبد الراضي، إن وزن سمكة نابليون يبلغ حوالى 60 كيلوغراما، وطولها أكثر من 160 سنتميترا، وتم العثور عليها في حملة داخل محل لبيع الأسماك بمحافظة البحر الأحمر.

وأوضح أنه تم نقلها على الفور لمتحف علوم البحار بالغردقة لحمايتها لكونها مهددة بالانقراض، موضحا أن "سمكة نابليون" أو "شاحنة الموج" وهو الاسم العلمي لهذه السمكة، هي سمكة من عائلة سمك الرأس وهي من الأسماك الكبيرة التي تعيش بين الشعاب المرجانية في المحيط الهندي والمحيط الهادئ، وتوجد أيضا في البحر الأحمر وخاصة عند رأس محمد بمصر.

وتعد هذه هي السمكة الثانية داخل المعهد خاصة وأن الأولى تم تحنيطها في ثمانينيات القرن قبل الماضي.

#سمكة #مصر #نابليون #الأسماك #البحر الأحمر

الأكثر قراءة اليوم

رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

قيادي بفتح: البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للتشريعي

صورة .. تفاصيل سبب وفاة والد هند القحطاني

حماس : الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات

الأخبار الرئيسية

حماس : حظوظنا قوية في الفوز بالانتخابات و لا ندعم البرغوثي او الرئيس عباس

وفد

بحضور المخابرات المصرية.. انتهاء الجلسة الأُولى من الجولة الثانية للحوار الوطني بالقاهرة

وزيرة الصحة: 27 وفاة و2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2547 حالة تعافٍ

معاريف: السنوار احتل مقعد القيادة مرة ثانية ولكن التصويت اثبت ان حماس تتجه نحو اليمين

برغوثي

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

اعلان سما رسائل