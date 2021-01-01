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5 مباريات في دوري غزة الثلاثاء

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
5 مباريات في دوري غزة الثلاثاء



غزة / سما /

تجري مساء الثلاثاء, خمس مباريات على ملاعب قطاع غزة المعشبة, ضمن منافسات بطولة الدوري بمختلف درجاته.

ففي الدرجة الممتازة, يلتقي شباب خانيونس مع نظيره خدمات رفح على ملعب خانيونس البلدي جنوب القطاع.

أما في الدرجة الأولى, فيلعب غزة الرياضي مع شباب الزوايدة على ملعب فلسطين بغزة, والأقصى مع خدمات البريج على ملعب الدرة في دير البلح بالمنطقة الوسطى.

وفي الدرجة الثانية فرع "غزة والشمال", يلتقي خدمات جباليا مع الرضوان على ملعب بيت حانون البلدي شمال القطاع, بينما يلعب في "الوسطى والجنوب", الاستقلال مع المصدر على ملعب رفح البلدي جنوب القطاع.

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