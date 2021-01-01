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وكيل أعمال يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
وكيل أعمال يورجن كلوب يكشف حقيقة رحيله عن ليفربول



وكالات / سما /

كشف وكيل أعمال الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي عن حقيقة رحيل المدرب عن الريدز في الصيف المقبل.

وارتبط اسم يورجن كلوب بالرحيل عن تدريب ليفربول، بعد المستوى الباهت الذي يقدمه الفريق هذا الموسم، خاصةً في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وسينتهي عقد المدرب الألماني يورجن كلوب مع فريقه ليفربول صيف عام 2024، ولكن أشارت التقارير الصحفية إلى أنه قد لا يستمر حتى موعد انتهاء عقده، وسيرحل في الصيف، وسط أقاويل تتحدث عن إمكانية توليه مسؤولية تدريب منتخب ألمانيا، خلفاً ليواكيم لوف الذي أعلن رحيله عن المانشافت عقب انتهاء بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وتحدث وكيل أعمال يورجن كلوب حسب موقع “جول” بنسخته العالمية قائلاً “رحل يورجن كلوب؟ لم ينته من عمله في ليفربول بعد”.

وأضاف “لا يوجد باب خلفي مفتوح لأن يورجن كلوب لا يزال لديه عقد لمدة ثلاث سنوات مع ليفربول”.

وتابع “لقد أوضح ذلك بشكلٍ واضح في أكثر من مناسبة، ولا يوجد أي مجال للتكهن”.

#ليفربول #يورجن كلوب #الدوري الإنجليزي

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