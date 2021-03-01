رونالدو وميسي يفترقان عن صلاح

وكالات / سما /

اشتعل السباق نحو جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية هذا الموسم، بعدما انتفض الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

ويسيطر البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونيخ على القمة، بعدما نجح في تسجيل 32 هدفا في الدوري الألماني هذا الموسم، ليحصد 64 نقطة ويتصدر السباق.

وانتزع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي أوروبا، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في مرمى كالياري، ليرفع رصيده من الأهداف بالمسابقة هذا الموسم إلى 23 بعدد نقاط وصل إلى 46.

وردّ الأرجنتيني ليونيل ميسي، بتسجيل هدفين لفريقه برشلونة، في مرمى هويسكا الإثنين، ليرفع رصيده إلى 21 هدفا، ويرتقي للمركز الثالث في صراع الحذاء الذهبي، برصيد 42 نقطة.

النجم المصري محمد صلاح، ظلّ في مركزه الـ13 برصيد 17 هدفا و34 نقطة، بعدما ألغى الحكم هدفا له بداعي التسلل خلال مباراة فريقه أمام وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي.

وقبل نحو شهر، كان صلاح، الذي لا يزال يحتفظ بصدارة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يحتل المركز السادس في سباق الحذاء الذهبي، بنفس رصيده الحالي، بينما ميسي ورونالدو في المراكز بعد الثامن، بـ16 هدفا فقط، قبل أن ينتفضان مؤخرا.

وفي باقي المراكز، يحل كاسبر جانكر لاعب إف كيه بودو النرويجي رابعا، برصيد 40.5 نقطة، رغم تسجيله 27 هدفا، لكن الدوري النرويجي يمنح 1.5 نقطة فقط على كل هدف بخلاف الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى التي تحصد نقطتين.

وفي المركز الخامس يتواجد النرويجي إيرلينغ هالاند نجم بروسيا دورتموند الذي سجل 19 هدفا ليحصد 38 نقطة، وهو نفس رصيد أهداف ونقاط البرتغالي أندريه سيلفا لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني، والبلجيكي روميلو لوكاكو هداف إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي.

ويأتي النيجيري بول أوناتشو لاعب فريقك جينك البلجيكي وبيليجرينو لاعب فريق كريستيانسوند النرويجي، في المركزين الثامن والتاسع، وكلاهما نجح في تسجيل 25 هدفا، وحصد 37.5 نقطة.

وعاشرا يحل اليوناني جيورجيوس جياكوماكيس لاعب فينلو الهولندي، بعدما سجل 24 هدفا برصيد 36 نقطة.

وفي المركزين 11 و12 يتواجد كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، و لويس سواريز هداف أتلتيكو مدريد وكلاهما سجل 18 هدفا برصيد 36 نقطة.

ويحصل صاحب العدد الأعلى من النقاط في نهاية الموسم على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في أوروبا على مستوى الأندية، وهو اللقب الذي توّج به الإيطالي شيرو إيموبيلي الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع ليفاندوفسكي المتصدر الحالي للترتيب.



