هذا ما يحدث لجسمك عند تناول السبانخ يوميا

وكالات / سما /

يعد السبانخ من الخضروات الورقية الأساسية في ثلاجات الكثيرين نظرا لتعدد استخداماتها، سواء في إعداد السلطة أو العصائر أو كحشوة للمعجنات، وما إلى ذلك.

وفي هذا التقرير الذي نشرته مجلة "إيت ذيس نوت ذات" (Eat This, Not That) الأميركية، قالت الكاتبة شايان باكنغهام إن الاستخدامات اللانهائية للسبانخ ليست السبب الوحيد وراء كونها من الخضروات المفضلة للكثيرين.

وتُعرف السبانخ بكونها غنية بالعناصر الغذائية المفيدة للصحة، وخاصة صحة القلب والعينين، كما أنها منخفضة السعرات الحرارية.

وفيما يلي، أهم تأثيرات السبانخ على جسمك إذا واظبت على تناولها: