"سيجنال" يتوقف عن العمل في الصين دون توضيح

وكالات / سما /

توقف تطبيق المراسلة "سيجنال" عن العمل في الصين اليوم الثلاثاء، ما أثار مخاوف من أن الرقابة الصينية ربما حظرته.

ويعد التطيبق منذ فترة طويلة بديلا لتطبيق "واتساب" لإرسال الرسائل الخاصة. إلا أنه لم يعد متاحا اليوم إلا لمن لديهم القدرة على تشكيل ما يسمى بـ "شبكة خاصة افتراضية" بأجهزتهم ليتمكنوا من الالتفاف على الحظر في الصين.

ولم يتضح بعد سبب توقف التطبيق. وإذا ما تبين أنه تم حظره بالفعل، فإنه سينضم بذلك إلى خدمات مثل جوجل وتويتر ويوتيوب وفيسبوك وواتساب، التي لا يمكن الوصول إليها في الصين بسهولة. كما يتم حظر وسائل إعلام أجنبية مثل نيويورك تايمز بشكل روتيني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء إنه ليس لديه معلومات وأنه، وبشكل عام، فإن "الإنترنت في الصين مفتوح" وأن الحكومة الصينية تنظم الإنترنت بناء على القواعد واللوائح المعمول بها.