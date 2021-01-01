  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

نوكيا تعتزم شطب 1 نحو 10 آلاف وظيفة

الثلاثاء 16 مارس 2021 12:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
نوكيا تعتزم شطب 1 نحو 10 آلاف وظيفة



وكالات / سما /

أعلنت شركة معدات الاتصالات الفنلندية "نوكيا" أنها تعتزم شطب ما يصل إلى عشرة آلاف وظيفة، في إطار خططها لخفض التكاليف على مدى العامين المقبلين.

وتعني خطط الشركة أن عدد موظفيها سيتراوح بين 80 ألفا و85 ألفا على مدى 24-18 شهرا، مقابل 90 ألفا اليوم.

وقالت نوكيا في بيان إن العدد الدقيق سيعتمد على تطورات السوق خلال العامين المقبلين.

وتتوقع الشركة أن تترواح تكلفة إعادة الهيكلة والرسوم المرتبطة بها بين 600 مليون يورو و 700 مليون يورو بحلول عام 2023.

كما تتوقع أن يتم تسجيل 50% من التكلفة في عام 2021 ، وحوالي 15% في عام 2022 ، وحوالي 35% في عام 2023.

وقالت الشركة إن مجموعات أعمالها ستقدم تحديثات مفصلة عن استراتيجياتها المستقبلية والتوقعات المالية بعد غد الخميس.

#نوكيا #وظيفة

الأكثر قراءة اليوم

قذفها البحر .. خروج جثة متحللة غرب ميناء رفح جنوب قطاع غزة (صورة مروعة)

هذا ما تخطط له حماس بشأن شكل مشاركتها في الانتخابات ..

فيديو.. الإعدام شنقا حتى الموت لـ6 متهمين بقضية فتى الزرقاء ... والضحية يُعقب

طالع: البيان الختامي للحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة

وفاة شاب بعد يوم واحد من وفاة والدته بفيروس كورونا

حركة حماس تكشف تفاصيل جديدة عن مشاركتها في الانتخابات: هذا خيارنا المفضل!

هنية يكتب عن الانتخابات : قطعنا النهر ولن نلتفت للوراء

الأخبار الرئيسية

عباس

صحيفة تكشف خطة بايدن لإعادة ضبط العلاقات مع الفلسطينيين

حماس تكشف الهدف الرئيسي من اجراء الانتخابات.. خيارنا قائمة وطنية تجمع كل فصائل شعبنا

دحلان

فيديو:دحلان يتحدث عن الانتخابات وعلاقاته الدولية والاقليمية: أبو مازن لن يكون المرشح الوحيد للرئاسة

الرجوب يتحدث عن حوارات القاهرة والقائمة المشتركة: لن تنجح الانتخابات دون اتفاق فتحاوي حمساوي!

الجهاد الاسلامي تتحدث عن القواسم المشتركة للفصائل الفلسطينية ومتطلبات المرحلة القادمة..

اعلان سما رسائل