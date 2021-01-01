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مستوطنون يقتحمون الأقصى و"خبراء آثار" إسرائيليون يزيلون ساترا في قبة الصخرة

الثلاثاء 16 مارس 2021 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون الأقصى و"خبراء آثار" إسرائيليون يزيلون ساترا في قبة الصخرة



القدس المحتلة / سما /

اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، فيما أزال "خبراء آثار" إسرائيليون ساترا في مصلى قبة الصخرة.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس ، بأن 43 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.

وأضافت ان "خبراء آثار" إسرائيليين برفقة ضباط من شرطة الاحتلال اقتحموا مصلى قبة الصخرة بالقوة، وأزالوا ساترا يفصل المصلى عن مقر لجنة الإعمار التابعة لدائرة أوقاف القدس في القبة.

#قبة الصخرة #مستوطنون

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