معاريف: السنوار احتل مقعد القيادة مرة ثانية ولكن التصويت اثبت ان حماس تتجه نحو اليمين

القدس المحتلة / سما / ترجمة معاوية موسى

يوم الأربعاء من هذا الأسبوع حمل أخبار سارة لاسرائيل . ولي العهد والرجل القوي في الامارات المتحدة محمد بن زايد ، استجاب لالحاح نتنياهو لزيارته قبل الانتخابات. بعد ساعات قليلة ظهرت نتائج الانتخابات الداخلية لقيادة حماس في غزة. بعد توتر طويل ، نجح يحيى السنوار في الفوز على منافسه المفاجئ ، نزار عوض الله ، وساد الارتياح في تل ابيب .

جرت الانتخابات الداخلية داخل "شورى" حماس في قطاع غزة. يوجد في كل مدينة من المدن الخمس في قطاع غزة مجلس ، وهو نوع من اللجنة الادارية ، والتي تضم أعضاء من السياسيين وكبار العسكريين. فاز سنوار في الجولة الثانية. حصل على 167 صوتًا مقابل 147 صوتًا حصل عليها خصمه . عند معرفة النتائج ،تعانق الاثنان كأخوين أمام الكاميرا. كان ، على الأقل بالنسبة للسنوار ، عناقا يشير الى الارتياح . كان هو وانصاره في حالة توتر للغاية في اليوم بين ظهر الثلاثاء وظهر الأربعاء. وعلم بعد ذلك أن عوض الله ينافس بقوة بفارق قليل من الأصوات ، اقتضت النتيجة تصويتا اخر .

يعتبر عوض الله ابن الجيل المؤسس لحماس . و كان من شبيبة الشيخ أحمد ياسين. عضو سابق في جماعة الإخوان المسلمين ، مهندس ميكانيكي ، حصل على شهادته في القاهرة. في عام 2011 مثل حماس في مفاوضات إطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل مقابل جلعاد شاليط. قضى معظم حياته في الحركة في الجناح السياسي للحركة ، لكنه في البداية انخرط أيضًا في نشاط عسكري. اعتقل على هذه الخلفية ، وقضى عشر سنوات في السجون الاسرائيلية .

عوض الله ليس المرشح الساحر الذي ينقل حماس نقلة نوعية . إنه سياسي يحظى بالتقدير ، واسع الاطلاع وصاحب فضل من وجهة نظر رفاقه في حماس ، لكنه ليس قائدا مبجلا . وهو صقر سياسي ، وهي سمة لها وزن كبير في الموضوع الذي نتحدث عنه . في المقابل ، يعتبر السنوار شخصية براغماتية. وفق راي كثيرين ، هو براغماتي للغاية. لقد منحه هذا الخط مكاسب في مواجهة إسرائيل في سنواته الأربع في المنصب ، لكن على ما يبدو لم يكن ذلك كافياً بالنسبة لناخبيه داخل الحركة.

ليس هناك ادنى شك في أن السنوار عرف كيفية استخدام الصواريخ من جهة ، وعرف كيف يصل الى وقف إطلاق النار والصفقات من جهة أخرى. ساعده الاستخدام الذكي للأسلحة المزعجة ولكن غير الفتاكة (البالونات الحارقة وأعمال الشغب على السياج) في انتزاع تنازلات من إسرائيل. لم يكن هناك زعيم في حماس أخذ من إسرائيل كل هذا ، ولم تكن هناك قيادة ، منذ تأسيس الحركة في عام 1987 ، ادارت مثل هذه العلاقات الوثيقة مع إسرائيل ، على الرغم من انها جرت بوساطة مصر وقطر. والأمم المتحدة.

إنجازات السنوار وحقيقة أن غزة تتمتع بالكهرباء المستمرة والهدوء النسبي وضوء خافت في نهاية النفق لم تُنسب له تلقائيا في يوم الحسم . سعى معسكر بأكمله إلى الإطاحة به و تنصيب بديلاً له أكثر تشددًا. كل ما فعله أو أنجزه - اتفاقية الديزل ، اتفاقية الدولارات ، توحيد الفصائل المسلحة بقيادة حماس ، وآخرها اتفاقية الغاز - لم يترك اثرا عندهم . في الواقع ، قيل له ، إن براغماتيتك لم ترق إلى مستوى التوقعات ، لذلك هناك حاجة إلى شخص أكثر تصميمًا لتبني خط قومي. اذا حاولنا مقارنة ما حصل مع حماس بما يحصل في اسرائيل يمكن القول ان حماس تتجه نحو اليمين.

في انتصاره على خصمه ، منع السنوار عن نفسه الهزيمة ، لكنه جنب أيضًا اسرائيل صعوبات التأقلم مع الجار الجديد والمجهول من إسرائيل. ومع ذلك ، من المهم أن نقول إن التغيير ، لو حدث ، لم يكن ليكون دراماتيكيًا. قيادة حماس في غزة ، وفي هذه الحركة بشكل عام ، لا تدار من قبل حاكم فرد . يتخذون القرارات الكبيرة بالتشاور سوية . كلمة القائد مهمة وأحيانًا تكون حاسمة ، لكن معظم القرارات تتخذ بشكل جماعي . لم يكن عوض الله ليشن حربا ضد إسرائيل. لكن من المحتمل تمامًا أنه كان سيضعها ونفسه في اختبار يصعب اجتيازه.

من المدهش أن نرى من اين جاء الخطر على السنوار . للسنوار خصوم وأعداء, قيادة حماس في الخارج تحثه على تصعيد الصراع مع إسرائيل ، يشعر الشارع بخيبة أمل منه لأنه لم يحسن وضعه الاجتماعي ، مع المصريين - علاقته متوترة ، و خطر من إسرائيل في حال دهورت احدى الفصائل الاوضاع الى الحرب ، وها هو الخطر الكبير على استمرار ولايته يأتي من داخل البيت ، من داخل صفوف الحركة . للحركة ومن خلال عملية ديمقراطية.

في وقت قريب ، ربما أسبوعين ، ربما شهرين ، المعركة الحقيقية لانتخاب رئيس المكتب السياسي للحركة. خالد مشعل يحاول استعادة القيادة ، ينافسه في ذلك إسماعيل هنية ، الذي يحاول الاحتفاظ بمقعد القيادة . الجسم الانتخابي مقلص جدا ، لذا فإن الإجراء سيكون سريعًا. في هذا التصويت ، كل شيء مفتوح .

جاكي حوجي معاريف