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مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وتونغيث اليوم بث مباشر

الثلاثاء 16 مارس 2021 12:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة مولودية الجزائر وتونغيث اليوم بث مباشر



الجزائر / سما

أعلنت مصادر رياضية عن رابط مشاهدة مباراة مولودية الجزائر ضد تونغيث السنغالي بث مباشر المقرر أن تقام يوم الثلاثاء 15 آذار 2021 ضمن مواجهات دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة مولودية الجزائر وتونغيث مباشر تنقل الساعة الثامنة مساء بتوقيت العاصمة وتونس والمغرب، التاسعة في القاهرة على قناة بي إن سبورت الرياضية الثالثة (beIN Sports HD 3).

ويعلق على اللقاء المرتقب في البطولة الأفريقية المعلق خالد خلو بالتزامن مع مواجهة الترجي ضد الزمالك المصري لحساب منافسات المجموعة ذاتها في مصر بتعليق محمد بركات.

ويسعى مولودية الجزائر إلى تحقيق الانتصار والوصول إلى النقطة الثامنة من أجل الاقتراب من الصعود للمرحلة القادمة على حساب الزمالك الذي يعاني في المركز الثالث برصيد نقطتين.

مباراة مولودية الجزائر مباشر: اضغط هنا

وتبدو الفرصة سانحة بشدة أمام لاعبي المولودية للصعود حيث لا بد من خاسر في مباراة الزمالك والترجي بالتالي قد يكون المركز الأول هذه الليلة من نصيبه إلا إذا حقق المنافس مفاجأة.

ويساند جمهور الزمالك الليلة الفريق السنغالي الذي يجد صعوبة بالغة في الخروج بنتيجة إيجابية كونه يلاقي النادي الذي لم يهزم بشكل مطلق خلال المنافسات الماضية.

الجدير بالذكر أن مباراة مولودية الجزائر وتونغيث تنطلق بعد نهاية لقاءات قوية في المجموعات الأفريقية، إذ ظهر الأهلي والمريخ والهلال والوداد وأكبر الأندية العربية في القارة.

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