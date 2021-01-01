القيادي غيث يلتقي رئيس واعضاء الهلال الاحمر في الخليل

الخليل / سما /

التقى رئيس اللجنة الرئاسية القيادي في حركة فتح لافي غيث برئيس جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني فرع الخليل الدكتور طارق الجعبري واعضاء الهيئة الادارية للجمعية ومديرها العام، بهدف تعزيز العلاقات بين الطرفين.

وجرى اللقاء بحضور منسق مكتب القوى السياسية الفلسطينية في محافظة الخليل القيادي محمد البكري وعضوي اللجنة الرئاسية للسلم الاهلي عز الدين العطاونة ومحمد العويوي.

واستعرض الجعبري خلال اللقاء، اعمال جمعية الهلال الاحمر في محافظة الخليل بشكل عام وفي مدينة الخليل بشكل خاص، مشيرا الى ان إدارة الجمعية باشرت ببناء القسم الجديد للمستشفى والمكون من ثماني طبقات والذي سيعمل حال الانتهاء من بناءه وتجهيزه على تقديم خدمات طبية تحتاج اليها منطقة الجنوب بشكل خاص والوطن بشكل عام.

كما تحدث عن الخطط والبرامج المستقبلية التي تعمل عليها جمعية الهلال، الهادفة لتوفير دخل مالي مستمر للجمعية ليساعدها على الاستمرار في عملها في خدمة الانسانية.

وأشار الجعبري الى ان جائحة كورونا قد أثرت بشكل مباشر على اعمال الجمعية، ومؤكداً على استمرار سيارات اسعاف الهلال الاحمر في نقل مصابي كورونا من والى المستشفيات في المحافظة ودون مقابل مالي.

من جانبه شكر القيادي غيث، جهود اعضاء الهيئة الادارية للجمعية ومثمناً دورها في رعاية المرضى والمحتاجين وخاصة الدور الكبير الذي تقوم به في نقل مصابي كورونا بالمجان في ظل الأزمات المالية التي تمر بها المؤسسات الوطنية وبضمنها جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني.

وأكد على ان اللجنة الرئاسية ستعمل جنبا الى جنب مع اعضاء الهيئة الادارية للجمعية على تذليل العقبات التي تعترض طريقها في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والتي ستعمل على نقل الخدمة الطبية والانسانية في فلسطين نقلة نوعية.