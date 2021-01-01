  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غزة : غانتس يأمر بمصادرة معدات مخصصة لمطابع بحجة أنها لحماس

الثلاثاء 16 مارس 2021 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة : غانتس يأمر بمصادرة معدات مخصصة لمطابع بحجة أنها لحماس



القدس المحتلة / سما /

وقع بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمرًا بمصادرة المعدات المخصصة لمطابع بحجة أنها تعود لحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب بيان لمكتب غاتس، فإنه تم مصادرة بضائع ضبطت خلال محاولة إيصالها لغزة عبر ميناء أسدود، منها حاويات مواد ورقية وشحنات كبيرة من منتجات الحبر، وكانت ستدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن تلك المواد كانت ستتجه لمطبعة أمواج التي تقدم خدمات لطباعة مواد "تحريضية" لصالح حماس وجناحها العسكري، ومطبعة الأرقم التي تطبع صحيفة فلسطين التابعة للحركة.

وقال غانتس "مطابع حماس هي أدوات دعائية تخلق آلة للتحريض والأكاذيب والإرهاب، وسنواصل استخدام الأدوات الاقتصادية التي يقودها الجيش الإسرائيلي لتجفيف منابع الإرهاب".

#غزة #غانتس #حماس #مطابع

الأكثر قراءة اليوم

رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

قيادي بفتح: البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للتشريعي

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض..فيديو

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الأخبار الرئيسية

معاريف: السنوار احتل مقعد القيادة مرة ثانية ولكن التصويت اثبت ان حماس تتجه نحو اليمين

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع في اعداد الاصابات

برغوثي

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم

حماس : الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات

اعلان سما رسائل