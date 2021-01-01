غزة : غانتس يأمر بمصادرة معدات مخصصة لمطابع بحجة أنها لحماس

القدس المحتلة / سما /

وقع بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أمرًا بمصادرة المعدات المخصصة لمطابع بحجة أنها تعود لحركة حماس في قطاع غزة.

وبحسب بيان لمكتب غاتس، فإنه تم مصادرة بضائع ضبطت خلال محاولة إيصالها لغزة عبر ميناء أسدود، منها حاويات مواد ورقية وشحنات كبيرة من منتجات الحبر، وكانت ستدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشار إلى أن تلك المواد كانت ستتجه لمطبعة أمواج التي تقدم خدمات لطباعة مواد "تحريضية" لصالح حماس وجناحها العسكري، ومطبعة الأرقم التي تطبع صحيفة فلسطين التابعة للحركة.

وقال غانتس "مطابع حماس هي أدوات دعائية تخلق آلة للتحريض والأكاذيب والإرهاب، وسنواصل استخدام الأدوات الاقتصادية التي يقودها الجيش الإسرائيلي لتجفيف منابع الإرهاب".