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مستوطنون يجرفون 25 دونما في البقعة شرق الخليل

الثلاثاء 16 مارس 2021 11:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

جرف آليات تابعة لمستوطني مستوطنة "خارصينا"، اليوم الثلاثاء، أرضا زراعية في منطقة البقعة شرق الخليل.

وقال مالك الأرض عارف جابر ، ان المستوطنين يحاولون الاستيلاء على أرضه التي تبلغ مساحتها 25 دونما بالقوة، وحراثتها، والتوسع فيها، مشيرا الى انها المرة الخامسة عشرة التي يحاولون الاستيلاء عليها.

وأضاف ان نشطاء من تجمع المدافعين عن حقوق الانسان ونشطاء المقاومة الشعبية هبوا لمساندته، وطردوا المستوطنين المتطرفين، فيما حاولوا دعسه وطرده من ارضه.

وناشد جابر الجهات المختصة بمساندته وحماية ارضه من أطماع المستوطنين.

يذكر ان أراضي البقعة "سلة الخليل الغذائية" تشهد حملة مسعورة من قبل الاحتلال والمستوطنين من تجريف للأراضي الزراعية، وهدم لبرك المياه التي يعتمد عليها المزارعون في ري محاصيلهم ومزروعاتهم، بهدف ترحيل المواطنين قسرا عن أراضيهم لصالح الاستيطان.

#مستوطنون #الاستيطان

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