طالع .. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء

غزة / سما /

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة، آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غد الأربعاء.

وأوضحت الهيئة أن السفر سيكون للحافلتان: الثالثة والرابعة بالإضافة إلى الحافلة الخامسة حتى الرقم (79) من كشف رقم (2021/8).

ودعت الواردة أسماؤهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، بالأضافة ضرورة إحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط كشف (2021/8): اضغط هنا