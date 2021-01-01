الإمارات تصدر تنبيها لمواطنيها المتجهين إلى مصر

ابو ظبي / وكالات/

أصدرت سفارة الإمارات في القاهرة، تنبيهات عاجلة لمواطنيها المتجهين إلى مصر بعد قرار وزارة الداخلية المصرية فرض رسوم جديدة.

وقالت السفارة في تغريدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، "أنها تود إحاطة جميع المواطنين القادمين إلى جمهورية مصر العربية بأن السلطات المصرية فرضت رسوم تأشيرة الدخول على جميع مواطني الدول العربية، بمبلغ قدره 25 دولارا أمريكيا، علما أن المرسوم سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 21 مارس 2021".

وكانت وزارة الداخلية المصرية أصدرت قرارا ينص على تحصيل رسم تأشيرة الدخول إلى مصر من مواطني جميع الدول العربية.

ويستثني القرار الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات ثنائية أو إقليمية، تتضمن الإعفاءات المتبادلة من رسوم التأشيرات.