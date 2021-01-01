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مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر

الثلاثاء 16 مارس 2021 11:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة الزمالك والترجي اليوم بث مباشر



القاهرة / سما

ننشر لكم مشاهدينا في مصر وتونس وكل الدول العربية رابط مشاهدة مباراة الترجي والزمالك بث مباشر التي تجري اليوم الثلاثاء في إطار مواجهات مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الزمالك والترجي مباشر تبث الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر وفلسطين، الثامنة لدى تونس والمغرب والجزائر، على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports Connect).

وأسندت القناة مهمة التعليق على اللقاء العربي المرتقبة في البطولة الأفريقية الأكبر إلى المعلق محمد بركات، حيث من المتوقع أن تنقل على أون تايم سبورت الأرضية وكذلك التونسية المجانية للسكان.

ويسعى الفريقان إلى تحقيق الفوز وعدم الخسارة على أبعد تقدير هذا بالنسبة للترجي، لكن الزمالك لا بديل له غير الانتصار في ظل وضعه المتأزم بالمسابقة وحصوله على نقطتين فقط من أصل 9.

مباراة الترجي والزمالك مباشر: اضغط هنا

وأعاد الزمالك مدربه الفرنسي كارتيرون إلى قيادة الفريق خلفا للبرتغالي باتشيكو في خطوة مفاجئة على الرغم من تصدر الأخير جدول ترتيب الدوري المصري، لكنه تعثر في أفريقيا أخيرا.

وتأمل جماهير الزمالك في أن ينجح اللاعبون بالفوز على الترجي والوصول إلى ربع نهائي أبطال أفريقيا، على أمل الحصول على اللقب الذي حرموا منه الموسم الماضي بفضل الأهلي.

يشار إلى أن مباراة الزمالك والترجي تقام بالتزامن مع سبعة لقاءات في أفريقيا، أبرزها حوريا بطل غينيا مع الوداد البيضاوي المغربي، بالإضافة إلى تونغيث مع مولودية الجزائر.

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