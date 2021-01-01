مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر

القاهرة / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الأهلي ضد فيتا كلوب بث مباشر المقررة يوم الثلاثاء في إطار منافسات الطرفين بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر تبث الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والقدس والخرطوم على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 4) بصوت المعلق أحمد الطيب.

ورغم حالة الرفض الكبيرة التي واجهت الطيب على المنصات الاجتماعية من قبل جماهير الأهلي خلال اليومين الماضيين، إذ أن القرار النهائي هو استمراره في التعليق على الموقعة.

ويرى جمهور الأهلي أن الطيب لا يحب الأهلي وهو منحاز للزمالك وفقا لهم، لذا طالبوا إدارة القنوات بتغييره وإسناد المهمة إلى خليل البلوشي الذي يرون أنه الأفضل للتعليق على اللقاءات.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر: اضغط هنا

ووضع لاعبو الأهلي أنفسهم في مأزق كبير، فبعد الانطلاقة القوية بدور المجموعات والفوز الكاسح على المريخ السوداني، خسروا أمام سيمبا التنزاني وتعادلوا مع فيتا كلوب مؤخرا.

وخرج فيتا كلوب بنقطة ثمينة من القاهرة، إذ يأمل في تحقيق الانتصار على حامل اللقب والصعود للدور المقبل، الأمر الذي سيحاول لاعبو "الأهلي" عدم تكراره وحدوثه بهذا اللقاء.

يُذكر أن مباراة الاهلي وفيتا كلوب تجري بالتزامن مع مواجهات نارية أخرى في البطولة الأفريقية، أبرزها المريخ السوداني مع سيمبا التنزاني وكذلك الترجي التونسي أمام الزمالك.