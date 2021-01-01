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قيادي بفتح : قائمة القدوة لن تؤثر على فتح والبرغوثي لن يترشح للتشريعي

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قيادي بفتح : قائمة القدوة لن تؤثر على فتح والبرغوثي لن يترشح للتشريعي



رام الله / سما /

قال عض المجلس الثوري لحركة "فتح" حاتم عبد القادر، اليوم الثلاثاء، إن هناك مساعي للملمة شمل الحركة داخل إطار اللجنة المركزية.

وأضاف عبد القادر في تصريحات لإذاعة "صوت الأقصى" المحلية، أن قائمة ناصر القدوة لم تؤثر على قائمة حركة فتح الرئيسية وبرنامجه السياسي لم يختلف عن برنامج الرئيس محمود عباس.

وتابع: "نأسف لقرار الرئيس محمود عباس بقطع مخصصات مؤسسة ياسر عرفات التي تعمل في ثلاثة مناطق وهي غزة والضفة ومصر بواقع 58 موظفاً".

وأشار عبد القادر إلى، أن وقف الدعم المالي عن مؤسسة ياسر عرفات التي تعتبر ذات بعد رمزي للشعب الفلسطيني هو خطأ، مضيفًا " كان من المفترض على ناصر القدوة تحييد المؤسسة عن توجهاته السياسية".

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وأكمل: "الأسير مروان مع وحدة حركة فتح ولا يريد مزيد من الانقسام ولن يترشح للتشريعي ولن يقبل أن يكون رئيسا للقائمة ولديه توجه واضح بالترشح للرئاسة".

#فتح #مروان البرغوثي #ناصر القدوة

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