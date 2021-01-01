  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع في اعداد الاصابات

الثلاثاء 16 مارس 2021 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة بغزة : تسجيل حالة وفاة بفيروس كورونا وارتفاع في اعداد الاصابات



غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، تسجيل حالة وفاة و298 إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد إجراء 2130 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة في تقريرها اليومي، بتعافي 134 حالة من المصابين بالفيروس.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ مارس الماضي بلغ 57614

إصابة بينها 2291 حالة نشطة، بينما وصل إجمالي عدد المتعافين إلى 54755 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات لـ 568 حالة.

وذكرت أن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 86 حالة، بينما وصل إجمالي عدد الحالات الخطيرة والحرجة إلى 55.

#وزارة الصحة #غزة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

قيادي بالشعبية يوضح: "الملف الشائك" الذي سيُناقش في القاهرة ولماذا هو صعب ؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

قيادي بفتح: البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للتشريعي

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض..فيديو

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الأخبار الرئيسية

معاريف: السنوار احتل مقعد القيادة مرة ثانية ولكن التصويت اثبت ان حماس تتجه نحو اليمين

برغوثي

صحيفة : المشهراوي يصل قطاع غزة الأسبوع المقبل و البرغوثي يستعد لاعلان ترشحه للرئاسة

الرجوب يكشف تفاصيل الملفات التي ستبحث في القاهرة اليوم

حماس : الرئيس عباس رفض طلبا إسرائيليا لتأجيل الانتخابات

استطلاع: ثلث الناخبين العرب في إسرائيل مؤيدون لنتنياهو

اعلان سما رسائل