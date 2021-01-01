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منصور عباس : مستعد للحوار مع المعارضة بعد الانتخابات الإسرائيلية

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
منصور عباس : مستعد للحوار مع المعارضة بعد الانتخابات الإسرائيلية



القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس، أنه سيكون مستعدا للتحدث مع الأحزاب المعارضة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد الانتخابات المقررة في مارس الجاري.

وطالب عباس قبيل 8 أيام من إجراء الانتخابات العامة في إسرائيل، جدعون ساعر، المنشق من حزب "الليكود"، بالكف عن عرض القائمة العربية الموحدة كجزء من تكتل أحزاب نتنياهو.

ولفتت هيئة البث الإسرائيلي، إلى أن مندوبين عن جميع أحزاب المعارضة، يجرون اتصالات مع النائب عباس للكشف عن وجهته.

وتأتي هذه الاتصالات في ضوء تعزز مكانة القائمة العربية الموحدة في استطلاعات الرأي، ولإدراك أنها يمكن أن تشكل "بيضة القبان" في تشكيل الائتلاف الجديد، وفق ما أفادت هيئة البث الإسرائيلي.

من جهة أخرى، تعهد نتنياهو بأنه لن يشكل حكومة تعتمد على النائب منصور عباس "لأنه يعارض الصهيونية"، مجددا تأكيده أن المرشح عن الصهيونية المتدينة إيتامار بن غفير لن يكون جزءا من الحكومة وإنما من الائتلاف الحكومي .

وكان ساعر اتهم نتنياهو بأنه "يريد تشكيل ائتلاف مع إيتامار بن غفير ومنصور عباس، بهدف منحه الحصانة البرلمانية"، مؤكدا أنه لن ينضم إلى حكومة برئاسة نتنياهو.

#منصور عباس #الانتخابات الاسرائيلية

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