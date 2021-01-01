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آليات الاحتلال تتوغل شرق جباليا ومخيم البريج وسط إطلاق نار وتجريف

الثلاثاء 16 مارس 2021 09:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
آليات الاحتلال تتوغل شرق جباليا ومخيم البريج وسط إطلاق نار وتجريف



غزة / سما /

توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في أراضي المواطنين الزراعية الحدودية شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة، وشرق مخيم البريج وسط القطاع، وسط إطلاق نار، وأعمال تجريف.

وأفادت مصادر إعلامية، بأن عددا من آليات الاحتلال توغلت في أراضي المواطنين الزراعية شرق جباليا، انطلاقا من موقع "أبو صفية" العسكرية الجاثم على الشريط الحدودي، شرق البلدة وسط أعمال تجريف، وإطلاق قنابل دخانية، وفتحت نيران الأسلحة الرشاشة بشكل متقطع في المكان.

كما توغلت عدة آليات عسكرية إسرائيلية في أراضي المواطنين شرق البريج إنطلاقاً من بوابة السرحي، وقامت بأعمال تجريف، وسط تغطية على عملية التوغل بإطلاق قنابل دخانية في المنطقة المستهدفة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تتعمد التوغل بين الفينة والأخرى في أراضي المواطنين الحدودية شمال وشرق القطاع وتمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم أو فلاحتها.

#آليات الاحتلال #جباليا #البريج

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