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مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر

الثلاثاء 16 مارس 2021 08:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مشاهدة مباراة المريخ السوداني وسيمبا التنزاني اليوم بث مباشر



الخرطوم / سما

أعلنت القناة الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة المريخ السوداني ضد سيمبا التنزاني بث مباشر في سياق لقاءات الطرفين في الجولة الرابعة بدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة المريخ وسيمبا مباشر تبث الساعة 03.00 عصرًا بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وعمان وبيروت من الملعب الوطني في تنزانيا بحضور الآلاف من المشجعين لصالح الفريق صاحب الأرض.

وعلى الرغم من رفض الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" مبدأ حضور الجماهير في ظل تفشي فيروس كورونا في القارة السمراء وخارجها، إلا أن بعض الأندية تتجاوز ذلك دون عقوبات عليها.

وتشتكي الأندية العربية لا سيما المصرية والتونسية من غياب مبدأ العدالة لدى الكاف الذي يرون أنه يتغاضى عن تجاوزات بعض الأندية، من خلال سماحه بحضور المشجعين داخل ملعب اللقاء.

مباراة المريخ السوداني اليوم مباشر:

وتعد هذه الموقعة الاولى على الصعيد الأفريقي بالنسبة للمدير الفني الجديد، حيث خاض الفريق حصة تدريبية على الملعب الرئيسي للمباراة ويأمل الجميع أن يكونوا قادرين على تجاوز المحنة.

ويحتل المريخ السوداني المركز الرابع والأخير في المجموعة الأولى بالبطولة الأفريقية برصيد نقطة واحدة حصدها من ثلاث مباريات بفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي المصري وفيتا كلوب.

ولم ينجح أي فريق في هزيمة سيمبا حتى الأهلي حامل لقب النسخة الأخيرة، إذ يعتبر لقاء اليوم مهما بالنسبة له كي يضمن تأهله إلى الدور المقبل، لكن المريخ السوداني يعد مفاجأة كبيرة أمامه.

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