مشاهدة مباراة الهلال السوداني وشباب رياضي بلوزداد الجزائري بث مباشر

الخرطوم / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد شباب رياضي بلوزداد الجزائري بث مباشر التي تجري اليوم الثلاثاء 16 مارس 2021 ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

مباراة الهلال وشباب رياضي بلوزداد مباشر تبث في تمام الساعة الثانية عصرًا بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، الثالثة لدى السودان ومصر وفلسطين والأردن من ملعب نادي الهلال في العاصمة الخرطوم.

ويبدأ اللقاء الساعة الرابعة بتوقيت الرياض وجيبوتي والدوحة ومقديشو والكويت والمنامة وصنعاء، الخامسة في مسقط وأبو ظبي، الثالثة حسب بيروت ودمشق وعمان، يسبقها استيديو تحليلي عبر القناة الناقلة.

وتنقل مباراة شباب رياضي بلوزداد والهلال على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 3) بصوت المعلق التونسي عصام الشوالي، علما أن موقعة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

مباراة الهلال وشباب رياضي بلوزداد مباشر:

وفاز الشباب الجزائري في أول مواجهة تاريخية له مع الهلال بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب بطولة الأندية العربية لأبطال الدوري عام 2000، وانتهت الثانية بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل طرف.

ورغم الأداء السيء والنتائج المخيبة للآمال إلا أن حظوظ الهلال في التأهل للمرحلة المقبلة لا تزال قوية للغاية، لا سيما في ظل وجوده بالمركز الثاني في المجموعة الثانية خلف المتصدر صن داونز.

ويملك الهلال نقطتين بفارق الأهداف أمام شباب رياضي بلوزداد ومازيمبي الكونغولي، فيما يحتل صن داونز الصدارة برصيد تسع نقاط ويبدو أنه ضمن وصوله إلى الأدوار الاقتصائية الحاسمة.