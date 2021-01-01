انطلاق جلسات الحوار الوطني اليوم في القاهرة

القاهرة/سما/

تبدأ الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها اليوم الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك استكمالًا لجلسات الحوار الوطني، التي يشارك فيها وفد من المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية.

وستبحث الجلسات عدة قضايا هامة، أبرزها تذليل العقبات ووضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي التي تعتبر مدخل لتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة.

واكتمل وصول الوفد إلى القاهرة ، وضم وفد حركة "فتح" للقاهرة كلا من: رئيس وفد "فتح" للحوار الوطني، أمين سر اللجنة المركزية اللواء جبريل الرجوب، ومستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، وأعضاء اللجنة المركزية روحي فتوح، وأحمد حلس، وسمير الرفاعي، أما وفد حركة حماس فترأسه نائب رئيس المكتب السياسي صالح العاروري.

كما يشارك وفد عن حركة الجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وطلائع حزب التحرير الشعبية، وحزب الشعب، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا"، وجبهة النضال الشعبي، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، إضافة الى عدد من الشخصيات المستقلة.

كما ضم وفد المجلس الوطني الأب قسطنطين قرمش، وأمين سر المجلس الوطني السفير محمد صبيح، ورئيس اللجنه السياسية خالد مسمار، كم يمثل لجنة الانتخابات المركزية في الجلسات المدير التنفيذي هشام كحيل.

وتتركز الاجتماعات التي ستنطلق اليوم الثلاثاء، بمشاركة الفصائل الفلسطينية والمجلس الوطني ولجنة الانتخابات، بشكل أساسي على انتخابات المجلس الوطني، وإعادة تفعيل وبناء منظمة التحرير، حيث كانت الفصائل الفلسطينية قد أجرت الشهر الماضي لقاء في القاهرة، بحثت خلاله العديد من الملفات المتعلقة بالانتخابات والتي تعتبر طريق لتكريس الديمقراطية وتوحيد شطري الوطن وإنهاء الانقسام، وخرجت باتفاق حول عقد لقاء آخر منتصف الشهر الجاري.