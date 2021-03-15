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ميسي يخرج برقم قياسي في مباراة تاريخية أمام هويسكا (فيديو)

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ميسي يخرج برقم قياسي في مباراة تاريخية أمام هويسكا (فيديو)



برشلونة/سما/

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مباراته الرسمية رقم 767 بقميص برشلونة أمام ضيفه هويسكا (4-1) يوم الاثنين، وذلك في ختام منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز ليونيل ميسي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (13 و90)، ليحتفل بذلك بخوضه مباراته الرسمية رقم 767 بقميص "البلوغرانا" في جميع المنافسات، ومعادلة الرقم القياسي المسجل باسم زميله السابق في الفريق تشافي هيرنانديز، الخاص بعدد المشاركات في المباريات مع برشلونة.


كما رفع ميسي رصيده إلى 21 هدفا، وابتعد في صدارة هدافي الليغا، بفارق ثلاثة أهداف عن زميله السابق في برشلونة اللاعب الأوروغوياني لويس سواريز، مهاجم أتلتيكو مدريد الحالي، وأصبح "البرغوث " اللاعب الوحيد في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى الذي يسجل 20 هدفا أو أكثر في مسابقة الدوري للموسم الـ13 على التوالي.

#ميسي #رقم قياسي #تشافي هيرنانديز #ليونيل ميسي #البلوغرانا

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