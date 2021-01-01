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كوريا الشمالية لواشنطن: إذا أردتم السلام يجب أن تتجنبوا إثارة الضجة

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كوريا الشمالية لواشنطن: إذا أردتم السلام يجب أن تتجنبوا إثارة الضجة



بيونغيانغ/سما/

وجهت كوريا الشمالية تحذيرا إلى الإدارة الأمريكية الجديدة، قائلة: "إذا أردتم السلام فيجب تجنب إثارة الضجة".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية حذرت الإدارة الأمريكية الجديدة، مشيرة إلى أنه "إذا كانت واشنطن تريد السلام فعليها أن تتجنب إثارة الضجة".

وكان البيت الأبيض أعلن في وقت سابق أن إدارة بايدن تواصلت مع كوريا الشمالية لكنها لم تتلق أي رد منها حتى الآن.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية من جانبها، أن الولايات المتحدة سعت إلى إجراء اتصالات مع كوريا الشمالية عبر قنوات متعددة "للحد من مخاطر التصعيد"، لكنها لم تتلق الرد.

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