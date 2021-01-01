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برشلونة يسحق هويسكا برباعية ويشعل صراع الليغا ..فيديو

الثلاثاء 16 مارس 2021 01:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يسحق هويسكا برباعية ويشعل صراع الليغا ..فيديو



مدريد/سما/

واصل فريق برشلونة سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني لكرة القدم على حساب ضيفه هويسكا، بفوزه عليه (4-1) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين في إطار منافسات الجولة الـ27 لليغا.

وأحرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين للفريق الكتالوني في الدقيقتين (13 و90)، بينما تكفل بتسجيل الثنائية الأخرى كل من زميليه المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان والمدافع أوسكار مينجويزا في الدقيقة 35، و53) على الترتيب.



بينما سجل المهاجم رفائيل مير فيسينتي هدف الضيوف اليتيم في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول، من ضربة جزاء.

وحقق برشلونة انتصاره الرابع على التوالي، ليرفع رصيده إلى 59 نقطة، ويواصل مطاردته لأتلتيكو مدريد، متصدر الدوري برصيد 63 نقطة.

بينما يقيع هويسكا في قاع ترتيب الليغا برصيد 20 نقطة فقط.

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