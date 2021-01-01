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ليفربول يفوز بشق الانفس على وولفرهامبتون ..فيديو

الثلاثاء 16 مارس 2021 12:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ليفربول يفوز بشق الانفس على وولفرهامبتون ..فيديو



لندن/سما/

استعاد فريق ليفربول نكهة الانتصارات على حساب مضيفه وولفرهامبتون (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم الاثنين، وذلك في ختام مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين "الريدز" بالفضل في انتصاره لنجمه البرتغالي الصاعد ديوغو جوتا الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة الأخيرة من زمن الشوط الأول للمباراة.


وحقق ليفربول حامل لقب بطل "البريمير ليغ" أول انتصار له بعد هزيمتين متتاليتين، ورفع رصيده إلى 46 نقطة، وتقدم إلى المركز السادس.

بينما توقف رصيد وولفرهامبتون عند 35 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

بينما يتربع فريق مانشستر سيتي على عرش صدارة الدوري برصيد 71 نقطة.

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