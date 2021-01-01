أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش تفتتح أبوابها في الغردقة

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افتتحت أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش أبوابها في مدينة الغردقة الجميلة، لتكون في طليعة الفنادق التي تعمل وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الغرفة الأصلي على ساحل البحر الأحمر.

وتمتاز هذه الوجهة الفاخرة من فئة خمسة نجوم بحدائقها الغناء الواسعة الممتدة على مساحة 255 ألف متر مربع، والمطلة على تحفة معمارية رائعة في قلب المدينة النابض بالحياة. تزينها خدمات مجموعة ريكسوس الحصرية الغنية عن التعريف، إلى جانب طيف واسع من الأجنحة والفلل الفاخرة، وقاعات الاجتماع الفسيحة، والتجارب الذوقية الرائعة. بالإضافة إلى المرافق الترفيهية والرياضية والنوادي الصحية «سبا» عالمية المستوى.

وإلى جانب مزاياها الفريدة التي لا تعد ولا تحصى، تقدم هذه الوجهة الحديثة العديد من الخدمات الاستثنائية والمرافق المميزة المصممة خيصًا لتلبية احتياجات كافة ضيوفها سواء كانوا سياحًا أو مسافرين بهدف العمل. وتتألف من 410 جناحًا راقيًا، بمساحاتٍ تبدأ من 53 مترًا مربعًا، وحتى الأجنحة الفاخرة وأجنحة ديلوكس وأجنحة لاغون سويم-أب، ترافقها الحدائق الخلابة والمسابح والإطلالات البحرية الساحرة. كما يمكن للمصطافين الاسترخاء حول منطقة المسبح، والتي تتميز بخدمات مصممة خصيصًا بقدمها الخادم الشخصي «بتلر» في الفلل ذات المسبح والفلل التنفيذية ذات المسبح.

وبوجود طيف واسع من المأكولات والنكهات الشهية اللامحدودة في مطعم البوفيه، يمكن للضيوف الاستمتاع بتجارب ذوقية مميزة على مدار اليوم في مطعم «تركواز». علاوةً على ذلك، يمكن لعشاق التجارب الذوقية المتنوعة الاختيار ما بين 5 مطاعم حسب الطلب، حيث يقدم مطعم «لاليزار» أشهى الأطايب التركية، وبقدم مطعم «لا تشوراسكاريا» أشهى الأطباق البرازيلية، وتتكفل مطاعم «سالت» و «إيجان» و «بيبولز» بتقديم المزيد من خيارات الطعام المتنوعة اللامحدودة. ومع صالات اللاونج العشرة الموزعة في مختلف أنحاء المنشأة، يمكن للضيوف الاستمتاع بتشكيلة واسعة من المشروبات الفاخرة بسهولة وإضفاء المزيد من السعادة والمرح على مناسباتهم المختلفة.

ومع الإطلالت البانورامية الخلابة على مياه البحر الأحمر الزرقاء المتلألئة، يمكن للضيوف الاستمتاع بدفء البحر ونسائمه العليلة. كما يمكنهم الاستمتاع بـ 30 بركة رائعة واكتساب لون بروزي ساحر على رمال الشاطئ الخاص الممتد على مسافة 1 كيلومتر، أو الاسترخاء في أحد الأكواخ الشاطئية الرائعة. كما يمكن للأطفال الاستمتاع بمياه البحر الطبيعية والشاطئ بأمان بفضل المنطقة الضحلة الواسعة التي تتضمنها الواجهة البحرية.

ولا يمكن تفويت الأنشطة المذهلة والبرامج الترفيهية الحابسة للأنفاس لدى أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش بوصفه الوجهة الأحدث من نوعها في المنطقة. حان الوقت للمغامرة واختبار الأنشطة المفعمة بالطاقة والحيوية في النادي الرياضي الحصري والتي تتضمن طيف واسع من الأنشطة الرياضية والألعاب والتمارين، إلى جانب المغامرات المائية المتنوعة كركوب الأمواج والغوص. وللمزيد من المرح، كشفت هذه الوجهة الجديدة التي تعمل وفق مبدأ شمولية جميع الخدمات ضمن سعر الإقامة الأصلي عن مرساها الخاص حيث يمكن لليخوت الوقوف بينما يستمتع المسافرون بالفندق الجديد كليًا. وفي مزرعة الخيول الداخلية يمكن للضيوف الاستمتاع بركوب الخيل وشحذ مهاراتهم الفروسية.

كما تتضمن المنشأة نادي ريكسي الخاص بالأطفال، حيث يمكن للصغار الاستمتاع بطيف واسع من الأنشطة المسلية المناسبة لأعمارهم بينما يستمتع الأهالي بكافة مرافق الإقامة. وسيتمكن الأطفال من تعلم الحرف اليدوية وممارسة الأنشطة المتنوعة في ساحة اللعب الخارجية، أو اللعب في غرفة الألعاب أو الرقص في الميني ديسكو. كما يقدم مطعم ريكسي تشكيلة واسعة من المأكولات الفاخرة لتدليل الضيوف الصغار.

ويمكن اختتام رحلة الضيافة التركية، بواحة الاستجمام «أنجانا سبا» مع العديد من جلسات العناية والتي تشمل التدليك بأنواعه المختلفة والحمام التركي وجلسات العناية التجميلة الكفيلة بإزاحة التوتر والتعب الجسدي. للوصول إلى أقصى درجة الراحة النفسية والجسدية.

ومن جانبه، قال السيد إركان يلدريم، المدير العام لمجموعة فنادق ريكسوس مصر: "نحن متحمسون للإعلان عن توسعنا الضخم في مصر، يهدف افتتاحنا لأجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش لإتاحة الفرصة لضيوفنا الكرام للاستمتاع بالخدمات الكاملة والشاملة الحصرية والضيافة رفيعة المستوى لدى ريكسوس، لنتفوق على أنفسنا ونعزز النجاح الذي احرزناه من خلال فنادقنا الأخرى في الدولة».

ابدأ مغامرتك الفاخرة في أجنحة وفلل ريكسوس بريميوم مجاويش مع عرض الافتتاح الحصري. احجز جناح مطل على الحديقة وتمتع بترقية مجانية إلى فيلا مع مسبح. متاح حتى 1 أبريل 2021 للحجوزات قبل 30 أبريل 2021.

لمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على الرقم +20 65 34 64 620, ، أو البريد الإلكتروني magawish@rixos.com، أو زيارة www.rixos.com.