نورة الكعبي تفتتح مختبر ريادة الأعمال بجامعة الإمارات

العين/سما/

: استقبل معالي زكي أنور نسيبة – المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة- الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات صباح اليوم , معالي نورة الكعبي -وزيرة الثقافة والشباب ، حيث افتتحت معاليها مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد،بحضور الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي مدير جامعة الإمارات بالإنابة والدكتور أحمد مراد – النائب المشارك لشؤون البحث العلمي والدكتور عتيق المنصوري – مستشار الرئيس الأعلى وعدد من قيادات الجامعة.

كما أطلعت معالى نورة الكعبي على الاستديو التلفزيوني الأول من نوعه في مدينة العين والتابع لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والمزود بأحدث التقنيات والبرامج بأعلى المواصفات والمعايير المعتمدة لخدمة طلبة الإعلام وتنمية مهاراتهم.

وأبدت معاليها اعجابها بهذا التطور التقني والعلمي الذي تشهده جامعة الامارات .

وزارت جناح كلية العلوم الانسانية والاجتماعية الذي يتضمن على لوحات فنية وخرائط تاريخية وكتب نادرة ومقتطفات من أنشطة النادي الفرنسي .

كما قامت بزيارة لمعرض رسومات وصور أعمال طالبات النادي الكوري، بالإضافة إلى إطلاعها على مكتبة الجامعة .

وقدم فريق أوركسترا جامعة الإمارات عرضاً موسيقياً خلال زيارة معالي الوزيرة .

وأعرب معالي زكي أنور نسيبة عن سعادته بهذه الزيارة التي قامت بها معالي نورة الكعبي الى الجامعة وتشريفها لنا بإفتتاح مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة والاقتصاد .

وقال معاليه انه تم تدشين مختبر ريادة الأعمال بكلية الإدارة و الاقتصاد, بجامعة الامارات. انطلاقا من رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لعام ٢٠٧١ حيث تلتزم جامعة الإمارات بالمساهمة في بناء جيل يواكب مسيرة ريادة الأعمال والابتكار لخلق فرص أفضل للشباب في ريادة الأعمال المؤسسية والتجارية في الخمسين القادمة مع ترك بصمة في شتى مجالات الابتكار والتمكين.

وأضاف معاليه قائلاً " لقد كان إطلاق مسار ريادة الأعمال من قبل كلية الإدارة والاقتصاد خطوة جوهرية في دفع عجلة التقدم والقيادة للطلبة في الابتكار وريادةالأعمال؛حيث تلتزم الكلية بتأهيل كوادرشبابية مبتكرة في مسارات تتلاءم مع استراتيجية الجامعة وتتناغم مع متطلبات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في مجال الابتكار وذلك من خلال شراكاتها مع مؤسسات داخل وخارج الدولة.

ويهدف المركز الى تنظيم فعاليات من شأنها صقل مهارات الطالب وخلق ثقافة ريادية عالية، وطرحها حزمة من المناهج الدراسية في ريادة الأعمال والابتكار كان من أحدثها إطلاق مسار ريادة الأعمال الذي يأخذ الطالب في رحلة متكاملة من سبعة مراحل كفرق ابتكارية بدءاً من فكرة المشروع ومن ثم دراسة جدواها إلى أن يبدأ الفريق بخلق النموذج الأولي للمنتج أو الخدمة أو الاختراع بينما يتم الاستعانة بخبرات هيئة التدريس وخبراء محليين وعالميين في تطوير نموذج عمل المشروع وكيفية تسويقه باستخدام استراتيجيات تستقطب السوق المحلي، ومن ثم تستمر الرحلة في صياغة خطة عمل المشروع حتى تصبح الفرق مستعدة لعرض مشروعها لمستثمرين وخبراء لدخول السوق بثقة وثبات مستمدين من طبيعة تدريس المراحل والتي تتميز بالخبرة العملية والتعلم بالممارسة

جدير بالذكر أن المختبر يعتبر ركيزة أساسية في توفير بيئة خصبة مجهزة للابتكار، تدعم عمق التجربة العملية للتعليم والتعلم في مسار ريادة الأعمال؛ حيث تم استنباط تصميم المختبر ومرافقه المتنوعة من المراحل السبعة كي تخوض فرق الطلبة رحلة متميزة يملؤهاجو من الإثارة والتشويق وما يسمى بالضغط الابتكاري، وهو عامل مهم لاستخراج أفضل نتاج ابتكاري ممكن للطاقات الواعدة. مختبر ريادة الأعمال يعتبر بمثابة مركز جذب للطلاب من مختلف الكليات والتخصصات في الجامعة لتمتزج الخبرات والمواهب ويتم توجيهها بدعم من طاقم هيئة التدريس في كلية الإدارة والذي يتميز بخبرات محلية وعالمية قادمة مما يزيد عن ٣٤ قطر حول العالم، إضافة إلى ذلك فإن تنوع خبرات هيئة التدريس في مجالات الأعمال المتكاملة تضمن للفرق صقل أفكار مشاريعهم من جوانب المشروع المختلفة، ليس ذلك فحسب فكل فريق سيجد الدعم من خبرات في الصناعة أو المجال المتعلق بالمشروع كالأغذية والزراعة، الطب، السياحة، البيئة، الهندسة وغيرها من المجالات المهمة في التطوير. كان افتتاح المختبر اليوم خطوة أخرى مهمة نحو الخمسين القادمة يقودهاالطلبة ويلفها دعم مجتمع الجامعة من إدارة وهيئة تدريس وخبرات متنوعة وشراكات استراتيجية داخل وخارد الدولة. إنتهى