الجاغوب يتحدث عن دوافع وقف تمويل مؤسسة الشهيد ياسر عرفات ومصير العاملين فيها

رام الله / سما /

قال منير الجاغوب رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم لحركة "فتح"، اليوم الاثنين، إن قرار وقف التمويل هو قرار مؤقت لن يمس العاملين في المؤسسة والهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية

وأوضح الجاغوب مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنها نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها كافة ابناء شعبنا.

وفيما يلي نص التصريح كما نشره عبر صفحته على فيسبوك:

مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ملك للشعب الفلسطيني ،،وهي ارث الشهداء الاكرم منا جميعا ،، حيث انها نتاج تضحيات طويلة وآلام عانى منها كافة ابناء شعبنا ،، ودموع امهات ، وصبر اخوات وبالتالي لا يجوز لأي كان استخدام هذه المؤسسات لأغراض الدعاية الانتخابية تحت أي مسمى ،، ومؤسسة الشهيد الرمز ياسر عرفات هي ارث الشعب الفلسطيني لأنه سيرته هي مسيرة نضالية للشعب وتوثق تاريخ اطول واعظم ثورة عرفها التاريخ لأعدل قضية ،، فلا يجوز تحويل هذه الرمزية للمؤسسة الى اجتماعات خاصة لأغراض انتخابية ، فقرار وقف التمويل هو قرار مؤقت لن يمس العاملين في المؤسسة والهدف منه عدم استغلال المؤسسة لأهداف شخصية.