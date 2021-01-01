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محافظ نابلس يقرر السماح لبعض القطاعات بالعمل غدا

الإثنين 15 مارس 2021 10:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ نابلس يقرر السماح لبعض القطاعات بالعمل غدا



نابلس / سما /

 أصدر محافظ نابلس اللواء ابراهيم رمضان، مساء اليوم الاثنين، قرارًا يسمح بموجبه لبعض القطاعات بفتح أبوابها والعمل نهار غد الثلاثاء (من الساعة السابعة صباحا وحتى السابعة مساء) في كافة انحاء المحافظة، وذلك كإجراء استثنائي لمدة يوم واحد في ظل حالة الإغلاق الشامل التي فرضتها الحكومة لمدة خمسة ايام.

ويشمل قرار المحافظ، محلات البقالة، والمخابز، ومحلات الخضار، ومحلات اللحوم والدواجن، ومحطات الوقود، وذلك الى جانب القطاعات المستثناة من الإغلاق أصلا وهي الصيدليات والعيادات والمراكز الطبية.

وأكد القرار انه سيتم تشديد الرقابة على جميع هذه القطاعات والتأكد من التزامها بالإجراءات الوقائية وتحقيق التباعد وإلزام المتسوقين بارتداء الكمامات، وسيصار إلى إغلاق أي محل لا يلتزم بهذه الإجراءات فورًا.

#محافظ نابلس #فيروس كورونا #الاغلاق الشامل

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