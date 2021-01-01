ما هي الدول التى علّقت استخدام لقاح أسترازينيكا؟ ولماذا؟

وكالات/سما/

علّق عدد متزايد من الدول استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس "كورونا"، في إجراء احترازيّ بسبب المخاوف من تسببه بجلطات دموية وآثار جانبيّة أخرى محتملة، رغم تأكيد الشركة ومنظمة الصحة العالمية أنّه لا توجد أخطار مباشرة لاستخدامه.

وكان آخر هذه الدول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا، اليوم الاثنين. وفيما يلي تذكير بأبرز القرارات، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية:

كانت الدنمارك أول دولة، في 11 مارس (آذار)، تعلن تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا كإجراء احترازي على خلفية مخاوف من تسبّبه بجلطات دموية لدى أشخاص تلقوه. وحذت آيسلندا والنرويج حذوها في اليوم ذاته، معلنتين تعليق استخدام كل مخزونهما من اللقاح بسبب مخاوف مماثلة.

ودافعت أسترازينيكا، الشركة البريطانية السويدية التي طورت اللقاح بالتعاون مع جامعة أكسفورد، عن سلامة منتجها.

وعلّقت بلغاريا استخدام اللقاح في 12 مارس مع فتحها تحقيقا في وفاة امرأة تلقت اللقاح قبل أسبوع.

وذكر تحقيق مبدئي أنّ المرأة توفيت نتيجة سكتة قلبية، فيما لم يجد تشريح للجثة أي رابط ممكن مع تلقيها اللقاح.

وأجلت تايلاند بشكل مفاجئ بدء طرحها للقاح في اليوم نفسه، وقامت الكونغو بالمثل، مشيرة إلى «إجراءات احترازية».

والسبت، أبلغت السلطات الصحية النرويجية عن ثلاث حالات إضافية للإصابة بجلطات دموية أو نزف في الدماغ لأشخاص صغار السن تلقوا اللقاح، لكنّها قالت إنّها لا تزال غير قادرة على تأكيد ارتباط الأمر باللقاح.

واليوم التالي، قررت هولندا وإيرلندا تعليق العمل باللقاح مؤقتا، وتلتهما إندونيسيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا الاثنين.

وعند إعلان قرارها قالت وزارة الصحة الألمانية إنه من الضروري إجراء درس معمق أكثر بعد التقارير عن حوادث التسبب بجلطات دموية في أوروبا.

وعلقت السلطات الصحية النمساوية استخدام مجموعة من لقاحات أسترازينيكا ضد كوفيد-19 بعد وفاة ممرضة جراء «مشاكل خطيرة في تخثر الدم» بعد أيام من تلقيها اللقاح.

وقررت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا ولوكسمبورغ وليتوانيا، أيضا تعليق استخدام هذه اللقاحات من هذه الشحنة، التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتتكون من مليون جرعة.

وفي 11 مارس، قررت إيطاليا حظر استخدام شحنة من اللقاح كإجراء احترازي، قبل أن تتخذ رومانيا القرار نفسه.

وأمس (الأحد)، قررت مقاطعة بيدمونت في شمال إيطاليا تعليق استخدام اللقاح عقب وفاة مدرسة تلقت جرعة عشية وفاتها.