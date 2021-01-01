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محافظ طولكرم: فتح بعض القطاعات الثلاثاء والخميس

الإثنين 15 مارس 2021 09:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ طولكرم: فتح بعض القطاعات الثلاثاء والخميس



طولكرم / سما /

وجه محافظ طولكرم عصام  أبو بكر دعوة للمواطنين للبقاء في تجمعاتهم السكانية و التزود بالإحتياجات الضرورية من تلك المناطق ،  يومي الثلاثاء والخميس، وهي الأيام التي سيسمح بها  لعمل المخابز والسوبر ماركت ومحلات بيع اللحوم والدواجن والخضار، والمحامص ومحطات الوقود ، وذلك نظرا لتصاعد الحالة الوبائية، وبالتشاور مع لجنة الطوارئ والجهات المختصة ذات العلاقة.

 وأكد  المحافظ أبو بكر في تصريح صحفي على أن المؤسسة الأمنية تعمل على  تسهل حركة الحالات الإنسانية والطارئة.

وشدد المحافظ أبو بكر على أهمية الإستمرار باتخاذ الإجراءات الوقائية وجميع سبل السلامة العامة للوقاية من إنتشار هذا الفيروس.

#محافظ طولكرم #فيروس كورونا

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