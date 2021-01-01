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شرطة بيت لحم تقبض على مواطن منتحلًا شخصية موظف حكومي

الإثنين 15 مارس 2021 09:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
شرطة بيت لحم تقبض على مواطن منتحلًا شخصية موظف حكومي



بيت لحم / سما /

ألقت شرطة محافظة بيت لحم، وبإسناد من قوات الأمن الوطني، اليوم الإثنين، القبض على شخص منتحلاً شخصية موظف حكومي وهو مطلوب وفار من وجه العداله منذ 6 سنوات في بيت لحم.

وأفاد بيان صادر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن شرطة مركز العبيدية وبإسناد من قوات الأمن الوطني  تمكنوا ظهر اليوم  من إلقاء القبض على شخص من سكان مدينة أبو ديس، مشيرًا إلى أنه فار من وجه العداله منذ 6  سنوات.

وأضاف البيان أنه تم القبض عليه وهو منتحلاً لشخصية موظف حكومي أثناء مروره بمركبته عبر الحاجز الامني المقام على مدخل بلدة العبيديه وهو مطلوب على 9 قضايا سرقه وقضايا إيذاء بليغ وابتزاز مواطنين.

وأشارت إلى أنه تم توقيف المطلوب وتحويله الى مديرية شرطة محافظة بيت لحم لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه أصولا.

#الشرطة الفلسطينية #بيت لحم

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