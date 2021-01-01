الاحتلال يحتجز عددًا من مزارعي سلفيت

سلفيت /سما/

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الإثنين المناطق المتاخمة لمستوطنة "أرائيل" بمدينة سلفيت، وقامت باحتجاز عددٍ من مزارعي المدينة، خلف البوابات التي يغلقونها على الأراضي المهددة بالاستيلاء شمال وغرب المدينة.

وأشار المزارع خليل الطقطق، إلى أن قوات الاحتلال احتجزته مع عدد من المزارعين لمدة ثلاث ساعات، قبل أن فتح البوابة في السابعة مساء، حيث أن موعد فتحها هو الرابعة مساء.

وأوضح أن الاحتلال منعهم أمس الأحد من الدخول إلى أراضيهم بعد أن وافق على فتح البوابات، لكن المزارعين تفاجئوا لحظة وصولهم باغلاقها، حيث مكثوا مدة ثلاث ساعات ونصف قرب البوابات المغلقة، قبل أن يعودوا إلى بيوتهم دون التمكن من الوصول لأراضيهم.