الداخلية بغزة تصدر إعلانًا مهمًا للجمهور في القطاع

غزة / سما /

أصدرت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء يوم الإثنين، إعلانًا مهمًا للجمهور في قطاع غزة.

وأوضحت في بيانها، أنه في إطار تعزيز وزيادة مساحة التواصل مع المواطنين، قام مدراء شرطة المحافظات في القطاع بتخصيص يومًا مفتوحًا أسبوعيًا لاستقبال المواطنين في مكاتبهم.

وأفادت بأن القرار يأتي لمتابعة قضايا المواطنين والاستماع لهم، فيما يتعلق بعمل الشرطة في المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك سيكون يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 09:00 صباحًا حتى 01:00 ظهرًا، اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 18 مارس 2021.