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الداخلية بغزة تصدر إعلانًا مهمًا للجمهور في القطاع

الإثنين 15 مارس 2021 09:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الداخلية بغزة تصدر إعلانًا مهمًا للجمهور في القطاع



غزة / سما /

أصدرت العلاقات العامة في وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، مساء يوم الإثنين، إعلانًا مهمًا للجمهور في قطاع غزة.

وأوضحت في بيانها، أنه في إطار تعزيز وزيادة مساحة التواصل مع المواطنين، قام مدراء شرطة المحافظات في القطاع بتخصيص يومًا مفتوحًا أسبوعيًا لاستقبال المواطنين في مكاتبهم.

وأفادت بأن القرار يأتي لمتابعة قضايا المواطنين والاستماع لهم، فيما يتعلق بعمل الشرطة في المحافظات، مشيرة إلى أن ذلك سيكون يوم الخميس من كل أسبوع من الساعة 09:00 صباحًا حتى 01:00 ظهرًا، اعتبارًا من الخميس المقبل الموافق 18 مارس 2021.

#غزة #وزارة الداخلية

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