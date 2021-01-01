يلا شوت .. رابط مشاهدة مباراة برشلونة وهويسكا بث مباشر

الرياض / سما

نشرت القنوات الاسبانية الناقلة رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد هويسكا بث مباشر المقررة يوم الإثنين في إطار مواجهات الجولة السابعة والعشرين من الدوري الاسباني الدرجة الأولى.

مباراة برشلونة وهويسكا مباشر تنقل الساعة العاشرة مساء بتوقيت القدس والقاهرة على المنصات العربية المجانية وقنوات بي إن سبورت الرياضية وكذلك منصات النادي الكتالوني الخاصة.

ويسعى برشلونة على أقل تقدير إلى إرضاء جمهوره عقب الخسارة والخروج من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان على الرغم من الأداء الجيد الذي قدموه في تلك الموقعة.

على الجانب الآخر، سيعمل لاعبو هويسكا بكل ما لديهم من قوة من أجل تفادي سيناريو نتيجة لقاء الدور الأول حيث خسروا أمام "البارسا" بصعوبة مطلقة بهدف دون مقابل سجله ميسي.

رابط مباراة برشلونة وهويسكا مباشر:

وفي جانب متصل، تنقل مباراة هويسكا ضد برشلونة على قنوات بي إن (beIN Sports HD 1) بصوت المعلق حفيظ دراجي، بالتزامن مع موقعة قوية في الدوري الإنجليزي أحد طرفيها ليفربول.

ولا يملك لاعبو برشلونة خيارات كثيرة غير الفوز في هذه المباراة، لا سيما في ظل انتصار ريال مدريد في الوقت القاتل على إلتشي وكذلك استمرار أتلتيكو مدريد في حصد النقاط أسبوعيا.

وحال انتهت نتيجة مباراة برشلونة وهويسكا بفوز الأول فإنه ذلك يعني وصوله للنقطة التاسعة والخمسين متقدما على النادي الملكي ويقلص الفارق إلى أربع نقاط خلف المتصدر الأتلتيكو.