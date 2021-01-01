  1. الرئيسية
  2. الرياضة

زيدان يعلق على عودة رونالدو الى ريال مدريد

الإثنين 15 مارس 2021 07:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان يعلق على عودة رونالدو الى ريال مدريد



مدريد/سما/

أثار المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد اليوم الاثنين، المزيد من التكهنات حول إمكانية عودة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى ملعب "سانتياغو برنابيو" من جديد.


ونقلت صحيفة "Sky Sport Italia" عن زيدان قوله خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه ضد أتلانتا الإيطالي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، غدا الثلاثاء على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو": إشاعات عودة رونالدو؟ نعم، كل شيء ممكن، نعرف كريستيانو رونالدو، ونعرف شخصيته، ونتذكر كل ما فعله من أجل الفريق. هو الآن لاعب في صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي وعلينا احترام ذلك جميعا، دعونا نرى ما الذي سيحدث في المستقبل".

وأضاف المدرب الفرنسي: "لقد كنت محظوظا بالإشراف على تدريبه، كريستيانو أثار إعجابي كثيرا، وحاليا هو يساعد فريقا آخر".

ويأتي ذلك بعد أن أشارت تقارير صحفية مؤخرا، إلى تواصل البرتغالي خورخي مينديز وكيل كريستيانو رونالدو مع إدارة ريال مدريد من أجل عودة اللاعب إلى صفوف الفريق الموسم القادم، عقب الإخفاقات المتكررة على الصعيد الأوروبي مع يوفنتوس الإيطالي، وآخرها الخروج من دور 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا على يد بورتو البرتغالي، ومعانة الفريق الإيطالي من أزمة مالية بسبب جائحة كورونا.

#زيدان #ريال مدريد #كريستيانو رونالدو #عودة رونالدو الى مدريد

الأكثر قراءة اليوم

رابط دور الإسكان العسكري لشهر 3 مارس 2021 القروض الإسكانية

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر" دولة إسلامية "في غرب إفريقيا

الحرس الثوري الإيراني يكشف عن مدينة جديدة للصواريخ تحت الأرض..فيديو

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

الرجوب: أعداؤنا يحاولون إنزال نظام سياسي بـ(البراشوت) ولا خيار سوى إنهاء الانقسام

الأخبار الرئيسية

قيادي بفتح: مروان البرغوثي عازم على الترشح لانتخابات الرئاسة.. ولن يرشح نفسه للمجلس التشريعي

الملك عبد الله

"يديعوت": الاختبار الأردني أمام المدرستين الإسرائيليتين.. ملكي أم حكم فلسطيني في الضفتين؟

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

"الديمقراطية" تكشف عن مناقشات الحوار الوطني: أمامنا ملفات وقضايا جوهرية

اعلان سما رسائل