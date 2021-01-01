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أول دولة في العالم تتجه نحو حظر العملات الرقمية

الإثنين 15 مارس 2021 07:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول دولة في العالم تتجه نحو حظر العملات الرقمية



نيودلهي/سما/

ذكرت وكالة "رويترز" عن مصادر أن الحكومة الهندية تعد مشروع قانون يحظر بشكل كامل في البلاد العملات الرقمية بما في ذلك "البيتكوين"، التي لقيت رواجا كبيرا في العالم في السنوات الماضية.

ووفقا للمصادر فإن منتهكي القانون الذين يقومون بتخزين أو التجارة أو بيع العملات الرقمية سيواجهون مسؤولة جنائية أو سيتم فرض غرامة مالية عليهم.

وفي حال تم اعتماد القانون فإنه سيتم منح المواطنين في الهند مدة 6 أشهر للتخلص من العملات الرقمية التي يمتلكونها، وبذلك ستصبح الهند أول اقتصاد رئيسي في العالم يحظر العملات الرقمية بشكل كامل.

هذه ليست المرة الأولى التي يتخذ فيها موقف قوي متن العملات الرقمية في الهند فقبل 3 أعوام، أوصت لجنة حكومية هندية بحظر جميع العملات الافتراضية الخاصة، واقترحت عقوبة بالسجن 10 سنوات للمخالفين.

وفي وقت سابق أعربت سلطات الهند عن قلقها إزاء استخدام البيتكوين في أنشطة غير قانونية بما فيها غسل الأموال في غياب قواعد تنظم هذا النوع من العملات. 

#العملات الرقمية #الهند #البيتكوين

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