الأردن تسجّل أعلى حصيلة إصابات منذ بدء جائحة كورونا

عمان /سما/

سُجلت في الأردن، الاثنين، 82 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و9417 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 486,470، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وسُجلت الحصيلة الأعلى السابقة في 11 آذار/مارس بواقع 8300 إصابة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 5428، بعد وفاة 82 مصابا.

وتوزّعت الإصابات على 4787 في محافظة العاصمة عمّان، و1078 في محافظة إربد منها 58 في لواء الرمثا، و871 في محافظة الزرقاء، و766 في محافظة البلقاء، و368 في محافظة العقبة، و363 في محافظة مأدبا، و340 في محافظة الكرك.

وكذلك 303 في محافظة المفرق، و198 في محافظة الطفيلة، و181 في محافظة عجلون، و87 في محافظة معان، منها 17 في لواء البترا، و75 في محافظة جرش.

وأُجري 48638 فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوص 5223283 فحصا، وبذلك تصل نسبة الفحوص الإيجابيّة الاثنين إلى نحو 19.36% مقارنة بـ 18.79% يوم الأحد.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الاثنين، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 491 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليّاً 2844 حالة.

وغادرت 328 حالة جديدة من المستشفيات المعتمدة، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 5124 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 401319 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 79723 حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأحد إلى 2215، بنسبة إشغال 42%، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها 638، بنسبة إشغال 51%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأحد 337 بنسبة إشغال 30%.