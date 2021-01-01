  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

"رويترز": ألمانيا ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا

الإثنين 15 مارس 2021 05:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
"رويترز": ألمانيا ستعلق استخدام لقاح "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا



برلين/سما/

انضمت ألمانيا إلى مجموعة الدول الأوروبية التي قررت تعليق استخدام لقاح شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا المستجد، على خلفية تقارير عن تسببه في مضاعفات خطيرة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الألمانية ستوقف التطعيم بلقاح شركة "أسترازينيكا" البريطانية - السويدية ضد فيروس كورونا كإجراء احترازي يأتي بعد ورود تقارير عن ظهور جلطات في دم عدد من الذين خضعوا للتطعيم.

وقالت الوزارة إن التعليمات الجديدة تطبق توصية من معهد "بول إيرليك" المسؤول عن اللقاحات في البلاد.

وعلق عدد من الدول الأوروبية استخدام لقاح "أسترازينيكا" بشكل احترازي على خلفية تقارير عن جلطات تسببت في وفيات عدد من الذين خضعوا للتطعيم به.

وأعربت منظمة الصحة العالمية مؤخرا عن دعمها للقاح، واصفة إياه بـ"الرائع".

#ألمانيا #لقاح استرازنيكا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

وفاة شاب من غزة بحادث سير في تركيا

غزة: تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ذات الأعراض الحادة والخطيرة

إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر" دولة إسلامية "في غرب إفريقيا

الأخبار الرئيسية

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

"الديمقراطية" تكشف عن مناقشات الحوار الوطني: أمامنا ملفات وقضايا جوهرية

وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

اعلان سما رسائل