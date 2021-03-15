نادية الجندي توجه رسالة إلى تركي آل الشيخ

القاهرة/سما/

وجهت الفنانة المصرية، نادية الجندي، رسالة شكر إلى رئيس هيئة الترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، بسبب خطته المستقبلية لدعم مشاريع الإنتاج الفني والإبداعي ومنح ‏التسهيلات للمهتمين بمجال الإنتاج، على مستوى المملكة والوطن العربي بمجمله.

وقالت عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "مبادرة رائعة أسعدتنا جميعا من السيد المستشار تركي آل الشيخ. رؤية صائبة وخطوة مهمة لمستقبل أفضل، من أجل التقدم والرقي من شخصية محبة وعاشقة للفن الجيد والمتميز والمحترم، شكراً جزيلاً على هذه المبادرة الرائعة".



وكان تركي آل الشيخ قد كتب عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" قائلا: "نظرا لما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات، مما لا يخدم ‏تطور الصناعة والترفيه، وحرصا منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه، ولحرصنا على تطوير امكانيات ‏ومهارات الشباب السعودي في المقام الاول، والشباب العربي عموما، المهتمين في هذا المجال، ادعو المنتجين العرب لزيارتي في ‏اجتماع مهم قريبا".‏

وتابع: "نناقش فيه سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج ... سيكون اجتماع مهم نتحدث فيه ‏كثيرا بشفافية ووضوح وستتفاجأوا بالنتائج ... سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار ‏الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والإعلان ... ستصل الدعوة مني شخصيا لكل الراغبين بالحضور".