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وفاة عبد الله الهليل أقدم مؤذن في السعودية داخل المسجد...صورة

الإثنين 15 مارس 2021 05:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة عبد الله الهليل أقدم مؤذن في السعودية داخل المسجد...صورة



الرياض/سما/

غيب الموت، اليوم الاثنين، الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل، وهو أقدم مؤذني المملكة العربية السعودية، عن عمر 118 عاما.

وتوفي الهليل بعد صراع مع المرض، وعمل الهليل مؤذنا في مسجد البطينة بمنطقة البديع لمدة 80 عاما.

وكشف أحد أقارب الشيخ الراحل ناصر بن عبد الله الهليل لصحيفة "سبق" السعودية أنه توفي وهو رافع السبابة يتشهد.


يعتبر الشيخ ناصر بن عبد الله الهليل أقدم المؤذنين في المملكة العربية السعودية، وقدم استقالته قبل نحو 4 سنوات بسبب ظروف مرضه وكبر سنه.

#السعودية #وفاة عبد الهليل #أقدم مؤذن في السعودية

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