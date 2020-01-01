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الأردن يدين افتتاح كوسوفو سفارتها لدى إسرائيل في القدس

الإثنين 15 مارس 2021 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن يدين افتتاح كوسوفو سفارتها لدى إسرائيل في القدس



عمان /سما/

أدانت الخارجية الأردنية، الإثنين، افتتاح كوسوفو سفارة بلادها لدى إسرائيل في مدينة القدس.

جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم الوزارة ضيف الله الفايز، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب البيان، اعتبر الفايز الأمر "خطوة مرفوضة ومدانة، وخرقا صارخا وجسيما للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".

وأضاف "أي إجراءات أو قرارات تهدف لتغيير وضع مدينة القدس أو مركزها القانوني تعتبر باطلة وغير شرعية ومنعدمة الأثر القانوني".

وأكد الفايز "إن تحقيق السلام العادل والشامل طريقه الوحيد حل الدولتين، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".

والأحد، أعلنت وزارة الخارجية الكوسوفية، افتتاح سفارتها لدى إسرائيل رسميا في القدس وبدء عملها.

وأضافت في بيان أن الهدف من افتتاح السفارة في القدس هو تحسين العلاقات بين البلدين (كوسوفو وإسرائيل)، والتأكيد على تعزيز مكانة كوسوفو في الساحة الدولية.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، وقع قادة صربيا وكوسوفو اتفاقا في واشنطن على تطبيع علاقاتهما الاقتصادية، إلى جانب تطبيع العلاقات بين كوسوفو وإسرائيل وإقامة علاقات دبلوماسية.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، تم التوقيع على اتفاق بدء العلاقات الدبلوماسية رسميا بين كوسوفو وإسرائيل، وفي اليوم نفسه، أعلن مسؤولون إسرائيليون الموافقة على طلب كوسوفو فتح سفارة في القدس.

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