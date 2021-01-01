رابط مشاهدة مباراة التعاون والقادسية بث مباشر في كأس الملك 2021

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا في المملكة رابط مشاهدة مباراة القادسية والتعاون بث مباشر التي تقام اليوم الإثنين في إطار مواجهات دور ربع النهائي في كأس الملك خادم الحرمين الشرفين 2021.

مباراة التعاون والقادسية مباشر تنقل من ملعب مدينة الملك عبدالله الساعة 08:45 مساء بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية الاولى (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق خالد المديفر.

ولم تعلن القنوات الرياضية عن تفاصيل الاستيديو التحليلي الخاص بمواجهتي كأس الملك هذه الليلة، إذ من المتوقع أن يشارك فيه إلى جانب المذيع والمراسل أفضل المحللين الفنيين والتحكيم.

وتكون مباريات القادسية حينما يلتقي التعاون دائما مثيرة ومليئة بالمفاجآت والأهداف، إذ يقدم الفريقان مستوى جيد في بطولة الدوري السعودي ويتوقع أن تستمر هذه المتعة.

رابط مباراة التعاون ضد القادسية مباشر:

وما يؤكد صحة تلك المعلومات هو الفوز الذي حققه القادسية على التعاون في دوري المحترفين رغم تقدم الأخير في جدول الترتيب، حيث فاز عليه قبل نحو شهر ونصف بهدفين دون مقابل.

وأتألق كاروليس اندريا ماستينور وحسن محمد العمري في لقاء الدوري، حيث سجلا هدفي المباراة في الدقيقتين السادسة والرابعة والخمسين على التوالي بطريقة أكثر من رائعة وممتازة.

وكان الفوز الأخير للتعاون على نظيره القادسية عام 2019 بهدفين دون رد في الدوري المحلي، لكن الأفضلية الواضحة تشير إلى تفوق إيجابي للفريق الضيف الليلة ويتوقع أن يحقق المفاجأة.