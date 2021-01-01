  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

الإثنين 15 مارس 2021 05:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
3 هزات أرضية تضرب غرب إيران



طهران /سما/

ضربت ثلاث هزات أرضية، الاثنين، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران، وقال قائمقام المدينة على تاتار، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن ثلاث هزات أرضية بقوة 4.1 ،و3.9 ، و3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين، قصر شيرين.

وأضاف تاتار، أن أقوى تلك الهزات التى بلغت قوتها 4.1 درجة ووقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض،كما حدثت هزة أرضية فى الساعة 1: 6 و 1:22 فجر اليوم بقوة 3.7 درجة على عمق 10 كيلومترات و3.9 درجة على عمق 8 كيلومترات".

وأوضح قائمقام قصر شيرين، أن مركز هذه الهزات الأرضية كان فى مدينة خانقين شرق العراق على الجانب الآخر من الحدود المشتركة، مضيفا "أن تلك الهزات الأرضية لم تتسبب بوقوع أية خسائر بشرية أو مادية".

#هزة ارضية

الأكثر قراءة اليوم

لأول مرة تنتخب إمرأة.. حماس تنشر أسماء أعضاء مكتبها السياسي في غزة

عدنان ضميري يكشف بالصور: كيف اعترضت العصابة ابنه بثلاث سيارت؟

اسعار العملات مقابل الشيكل

عمان كانت أذكى .. هكذا حاول نتنياهو معاقبة الاردن بعد عرقلة زيارته للامارات !

وفاة شاب من غزة بحادث سير في تركيا

غزة: تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا ذات الأعراض الحادة والخطيرة

إسرائيل تكشف عن مفاوضات تطبيع مع أكبر" دولة إسلامية "في غرب إفريقيا

الأخبار الرئيسية

"قلقون مما هو قادم".. الصحة بغزة تحذر من خطورة الوضع الوبائي وتوجه رسالة مهمة للمواطنين

القدوة يكشف موقفه من المقاومة العسكرية في غزة: لم أُصوت لصالح فصل أي عضو في "فتح"

"الديمقراطية" تكشف عن مناقشات الحوار الوطني: أمامنا ملفات وقضايا جوهرية

وزيرة الصحة : تسجيل 25 حالة وفاة و2298 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حماس : نريد تشكيل حكومة وحدة وطنية مهما كانت نتائج الانتخابات

اعلان سما رسائل