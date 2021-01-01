3 هزات أرضية تضرب غرب إيران

طهران /سما/

ضربت ثلاث هزات أرضية، الاثنين، مدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه غرب إيران، وقال قائمقام المدينة على تاتار، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم"، إن ثلاث هزات أرضية بقوة 4.1 ،و3.9 ، و3.7 درجة على مقياس ريختر ضربت فجر اليوم الاثنين، قصر شيرين.

وأضاف تاتار، أن أقوى تلك الهزات التى بلغت قوتها 4.1 درجة ووقعت على عمق 11 كيلومترا تحت سطح الأرض،كما حدثت هزة أرضية فى الساعة 1: 6 و 1:22 فجر اليوم بقوة 3.7 درجة على عمق 10 كيلومترات و3.9 درجة على عمق 8 كيلومترات".

وأوضح قائمقام قصر شيرين، أن مركز هذه الهزات الأرضية كان فى مدينة خانقين شرق العراق على الجانب الآخر من الحدود المشتركة، مضيفا "أن تلك الهزات الأرضية لم تتسبب بوقوع أية خسائر بشرية أو مادية".